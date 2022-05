Al via la XVIII edizione di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta

Con l’obiettivo di far nascere startup innovative torna la Start Cup Piemonte Valle d'Aosta, giunta alla XVIII edizione e promossa dagli incubatori I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino, 2i3T Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino, Enne3 Incubatore del Piemonte Orientale.

Organizzata nell’ambito del PNI - Premio Nazionale per l’Innovazione promosso da PNICube, la Start Cup Piemonte Valle d’Aosta si articola come sempre in due tappe, il Concorso delle Idee (Fase I) e la Business Plan Competition (Fase II), e ad oggi ha coinvolto oltre 7000 aspiranti imprenditori divisi in team che negli anni hanno presentato un totale di oltre 3450 idee d’impresa e 1750 business plan. Il montepremi complessivo di oltre 1,3 milione di euro ha sostenuto la nascita di oltre 160 imprese che oggi occupano più di 1300 addetti.

“Siamo orgogliosi di poter lanciare la diciottesima edizione della Start Cup, che vede anche quest’anno la collaborazione tra istituzioni del nostro territorio, organizzazioni di ricerca e soggetti del mondo industriale e finanziario, che condividono la centralità dell’innovazione e della nuova imprenditorialità come leve fondamentali di sviluppo. Grazie al supporto della Regione Piemonte tramite i fondi FSE e dei promotori, questa edizione si è arricchita di premi speciali dedicati a tematiche tecnologiche e settori, dalla Space economy alla sostenibilità delle città, che rappresentano importanti assi di crescita per il sistema economico regionale. Siamo certi che le proposte imprenditoriali di questa diciottesima edizione confermeranno il trend positivo di crescita nei volumi e nella qualità che abbiamo registrato nelle ultime edizioni”, commenta il comitato organizzativo di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta.

“Diciottesima edizione di un’iniziativa che è molto utile per lo sviluppo della nostra regione, bastano i numeri per identificarne l’importanza: 160 imprese create grazie agli incubatori che hanno dato impiego a oltre 1300 persone negli anni”, commenta l’Assessore allo sviluppo attività produttive Andrea Tronzano. “Senza parlare delle tremila idee imprenditoriali che sono state presentate, un vero e proprio melting pot di opportunità sintomo di un tessuto vivo di proposte e di idee per tracciare le linee di sviluppo del nostro tempo. Ne parlavamo nei giorni scorsi all’incontro con gli assessori regionali delle attività economiche produttive - commenta ancora l’Assessore Andrea Tronzano - per guardare con speranza al futuro dobbiamo partire da alcuni principi che devono essere patrimonio comune condiviso: cultura di impresa come cifra identitaria della nostra nazione e imprenditori come vera risorsa portante. È chiaro quindi che un percorso che porti a creare, grazie al prezioso sostegno delle università, le nuove leve di imprenditori non può che essere di grande sostegno alle politiche della Regione”.

Luigi Bertschy, Assessore allo sviluppo economico, alla formazione e al lavoro, Regione Autonoma Valle d’Aosta, commenta: "La Regione Autonoma Valle d'Aosta per il 12° anno propone il suo premio speciale alla Start Cup Piemonte. Sostenere la nascita di startup innovative con elevate competenze professionali e con forti potenzialità di crescita fa parte della strategia di sviluppo economico del nostro territorio. Le nostre Pépinières d’Entreprises sono pronte a supportare e assistere l’azienda che si aggiudicherà il nostro premio. Auspico per questo concorso un’ampia partecipazione e un apporto significativo di idee innovative che possa contribuire ad avviare nuove imprese sul nostro territorio".

La Fase I e la Fase II: modalità e tempisticheLa competizione Startup Cup si articola in due momenti.La Fase I, il “Concorso delle Idee”, che premia le migliori idee imprenditoriali in servizi, attività gratuite di supporto e consulenza erogate dagli Incubatori di impresa, finalizzati alla stesura del Business Plan.

Per presentarsi c’è tempo fino al 20 giugno, compilando la candidatura sul sito ufficiale del Concorso www.startcup-piemonte-vda.it. I team che presenteranno le migliori idee imprenditoriali e supereranno la fase di selezione saranno contattate direttamente dagli Incubatori per avviare i servizi di consulenza.

La Fase II, ovvero la Business Plan Competition, prenderà il via il 21 giugno, terminerà il 27 luglio e darà accesso alla selezione finale e ai premi. Ad essa possono accedere tutti, anche se non sono rientrati nella prima selezione e anche se non hanno presentato un’idea alla Fase I.

Per partecipare alla Fase II del concorso, la Business Plan Competition, è necessario presentare tramite il sito www.startcup-piemonte-vda.it un Business Plan che descriva un progetto imprenditoriale.

Si può partecipare ad una sola o ad entrambe le fasi, gratuitamente, presentando un’idea di impresa oppure un progetto imprenditoriale che, indipendentemente dallo stadio di sviluppo, siano frutto del lavoro di un singolo o di un gruppo di individui e finalizzati alla nascita di una startup innovativa. Possono partecipare, individualmente o in gruppo, tutti gli aspiranti imprenditori maggiorenni, universitari e strutturati di atenei e centri di ricerca (studenti universitari, laureati, dottorandi o PhD di ricerca, assegnisti o borsisti di ricerca, professori strutturati) ed i titolari di imprese appena avviate. Durante il processo on line di candidatura, in entrambe le Fasi, i proponenti dovranno individuare un Incubatore di riferimento, scegliendolo tra gli Incubatori di imprese degli Enti Promotori (I3P, 2i3T, Enne3 oppure Pèpiniéres d’Entreprises di Aosta o di Pont Saint Martin in caso di candidatura al Premio Valle d’Aosta).

Ad essere ammessi alla competizione sono idee e progetti imprenditoriali che fanno riferimento alle categorie di gara: Life Sciences, per prodotti e/o servizi innovativi per migliorare la salute delle persone; ICT, cioè prodotti e/o servizi innovativi nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e dei nuovi media, come e-commerce, social media, mobile, gaming, ecc.; Cleantech & Energy, orientati al miglioramento della sostenibilità ambientale, la salvaguardia dell’ambiente, la gestione dell’energia; Industrial, ovvero progetti o prodotti innovativi dal punto di vista della tecnologia o del mercato pensati per la produzione industriale; Turismo e Industria Culturale e Creativa.

I premi della XVIII edizioneEntro metà novembre saranno decretati i migliori progetti di startup partecipanti alla Business Plan Competition (Fase II) che riceveranno premi in denaro e menzioni speciali, attribuiti con il supporto di una Giuria composta da imprenditori, venture capitalist e business angel. Grazie alla dotazione messa a disposizione dagli Enti Promotori e dai Sostenitori dell’edizione 2022, nonché al supporto della Regione Piemonte attraverso il Fondo sociale Europeo, quest’anno il montepremi complessivo sale a oltre 60.000 euro e sarà erogato in denaro e servizi.

Al primo classificato andrà un premio di 10.000 euro, al secondo di 7.500, al terzo di 5.000. Ai primi sei progetti sarà inoltre riconosciuto il premio di 1.000 euro ciascuno per l’iscrizione al PNI 2022, Premio Nazionale per l’Innovazione, la “coppa dei campioni” tra i progetti di impresa vincitori delle Start Cup regionali che quest’anno si svolgerà a L’Aquila, organizzata da Start Cup Abruzzo e dall'Università dell’Aquila.

Come sempre non mancheranno i premi speciali promossi da Sponsor interessati a contribuire concretamente allo sviluppo dell’innovazione: Regione Autonoma Valle d’Aosta, tesa allo sviluppo imprenditoriale sul territorio, assegnerà il Premio Valle d’Aosta di 7.500 euro al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Pèpiniére d’Entreprises di Aosta o di Pont Saint Martin; Fondazione CRC, attenta ad interventi rivolti a competitività e sviluppo sostenibile, darà il Premio Cuneo di 7.500 euro al miglior Business Plan che insedi l’impresa nella Provincia di Cuneo; Jacobacci & Partners, società di riferimento nel panorama italiano e una delle principali realtà europee nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale, destinerà ai due migliori Business Plan due premi del valore complessivo di 7.000 euro, erogato sotto forma di servizi; il Distretto Aerospaziale Piemonte, associazione che si pone l’obiettivo di potenziare il settore dell'aerospazio - collaborando con tutti gli attori del settore e anche tramite la creazione di progetti per la diffusione dell'innovazione - assegnerà il Premio Space Economy di 7.500 euro al miglior progetto basato su tecnologie spaziali; Fondazione LINKS, centro di ricerca interessato a favorire la crescita tecnologica ed economica, aumentare la competitività dell’ecosistema e valorizzare la proprietà intellettuale, metterà in palio il Premio Technology for Sustainability, del valore complessivo di 7.500 euro (4.000 in denaro e 3.500 in servizi) al miglior progetto con impatto sulla sostenibilità; il Premio Unicredit Start Lab, offerto da Unicredit SpA - interessata a supportare le startup innovative nelle fasi di vita aziendale con azioni specifiche - consisterà infine in una sessione di mentorship per valutare l’idoneità di un progetto ad essere ammesso a contenuti mirati del programma di Start Lab.

Previste anche cinque menzioni speciali: “Covid-19”, rivolta al miglior progetto che offra soluzioni in caso di crisi sanitarie determinate dalla diffusione di un’epidemia di virus tramite prodotti o servizi innovativi destinati alla tutela della salute umana, alla prevenzione, alla gestione delle emergenze, dei dati e delle informazioni, alla ripresa economica e al rafforzamento del sistema sanitario; “Open innovation / Spin Off Industriali” dedicata al miglior progetto riguardante prodotti e/o servizi innovativi derivanti da un’attività di Ricerca condotta in collaborazione tra un’impresa e un Ateneo Piemontese; “Pari Opportunità” per il miglior progetto finalizzato a promuovere il principio delle pari opportunità e l’imprenditorialità femminile; “Social Innovation” per il miglior progetto che preveda lo sviluppo e l’attuazione di nuove idee atte a soddisfare le esigenze sociali, creare nuove relazioni o collaborazioni; “Climate Change” per il miglior progetto che propone soluzioni innovative inerenti al clima, alla biodiversità, all'energia, alla mobilità, all'economia e alla tecnologia per contrastare il cambiamento climatico.

Confermata inoltre la partecipazione all’iniziativa e il supporto all’organizzazione della Start Cup degli altri Sponsor: la Città di Torino e la Fondazione Michelin Sviluppo tese a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio e la creazione di posti di lavoro.

Per ulteriori informazioni e per scaricare il bando completo: www.startcup-piemonte-vda.it