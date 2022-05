Università online: cosa tenere in conto prima di iscriversi?

Negli ultimi anni sentiamo sempre più spesso parlare delle università online , ovvero degli atenei che permettono ai diplomati di ottenere una laurea da remoto, studiando da casa e senza la necessità di dover seguire le lezioni in sede. Dopo la pandemia, infatti, il mondo degli atenei telematici è andato incontro a una crescita smisurata, dovuta a varie ragioni.

Università online: tutti i vantaggi

I vantaggi degli atenei telematici sono facili da comprendere. Per prima cosa, come anticipato, danno la possibilità di studiare in tutta comodità restando fra le quattro mura domestiche. Le lezioni si svolgono online, tramite una piattaforma di e-learning, che consente allo studente di seguirle in video.

Essendo registrate dal docente, queste lezioni sono “liquide”, e possono essere avviate quando lo studente può seguire, in base ai propri orari, diurni o notturni.

Ciò vuol dire che allo studente viene richiesto un solo obbligo: la presenza di una connessione. Qui si consiglia di valutare le offerte di internet per la casa senza telefono , per reperire l’opzione migliore, che assicuri una connessione stabile, senza l’obbligo della linea fissa. Inoltre, pur avendo un costo notevole, le università online permettono di risparmiare tutte le spese che si dovrebbero sostenere se si andasse a studiare in loco.

A chi si rivolgono questi atenei e come funzionano

Le università telematiche si rivolgono a un bacino d’utenza molto ampio. Innanzitutto agli studenti che non hanno la possibilità di andare a studiare fuori sede, per una questione soprattutto economica o familiare. Va aggiunto che gli atenei online sembrano disegnati su misura per le persone che lavorano e che, per questo motivo, non potrebbero mai seguire le classiche lezioni mattutine delle università fisiche. Potendo seguire i video anche di notte, si ha una libertà pressoché assoluta in termini di orari e di opzioni.

In secondo luogo, questi atenei sono perfetti anche per i genitori che devono badare ai bambini e, infatti, sono spesso scelti dalle giovani mamme.

Ma come funzionano queste università? Come abbiamo detto, le lezioni vengono registrate in video, mentre il materiale didattico, consistente in dispense e altro, può essere scaricato dalla piattaforma di e-learning, spesso a titolo gratuito in quanto viene incluso nella retta dell’iscrizione. Va detto che gli esami orali si tengono in videoconferenza, ma questo non vale per gli scritti, che per legge devono essere svolti in una struttura fisica con una commissione di controllo. L’unica eccezione, per ovvi motivi, è stato il periodo più difficile della pandemia. Infine, anche la seduta di laurea si svolge in presenza.