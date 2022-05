Due anni di emergenza sanitaria diventano una mostra, esposta CondiVIDiamo all'ospedale

I lavori artistici e creativi realizzati in due anni di emergenza sanitaria diventeranno una mostra. Non a caso il titolo scelto per l’esposizione è stato: “COndiVIDiamo”. L’allestimento a cura degli artisti della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, braccio operativo di Anffas Biellese, sarà visitabile dal 16 al 31 del mese di maggio. La sede scelta è quella dell’atrio dell’ospedale a Ponderano. “Un grazie per l’ospitalità all’Azienda sanitaria locale, sempre pronta a collaborare con noi” ha detto Maria Teresa Rizza, presidente dell’associazione.

“Questa mostra rappresenta un segno di riapertura verso l’esterno, dopo la dura fase dell’emergenza sanitaria - spiega Ivo Manavella, presidente della Cooperativa -. I lavori messi in mostra, sono speciali per tanti motivi. Uno tra tutti: sono stati realizzati nei nostri laboratori durante l’applicazione delle rigide misure sanitarie di prevenzione e di contrasto al virus. Quindi sono anche il segno dell’impegno di tutti a lavorare nonostante le molte difficoltà oggettive. Disegni e opere varie sono state realizzate lavandosi le mani, rispettando il numero di persone presenti nei locali, usando materiale sanificato e via discorrendo”.

E ancora, aggiunge Manavella: “I lavori riflettono molto bene gli stati d’animo dei nostri ospiti. Le loro paure e le loro speranze durante i mesi della pandemia. Ho intravisto diverse opere, che nei colori e nei temi scelti raccontano come sono stati vissuti questi due anni di emergenza sanitaria”. A coordinare il progetto è stata Mara Scantamburlo, responsabile del centro diurno di Gaglianico.