Precipita in un dirupo vicino alla sua baita, morto 56enne

Non rientra a casa dopo essere andato nella sua baita ad Aurano: un 56enne di Cerano è stato ritrovato ai piedi di un dirupo senza vita. È successo martedì. La moglie dell’uomo non vedendolo rientrare e non trovandolo al cellulare ha deciso di recarsi nella loro baita.

L’ha trovata chiusa insieme all’auto del marito. Sono scattate le ricerche condotte da Soccorso Alpino Civile e Sagf. Proprio i finanzieri hanno localizzato il cellulare dell’uomo intorno alla 1 e hanno scoperto il cadavere. L’uomo è precipitato in un dirupo procurandosi ferite fatali. Le operazioni di recupero sono terminate alle 3. La salma è ora all’obitorio di Verbania, a disposizione dei familiari.