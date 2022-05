Tragedia nella serata di ieri in provincia di Torino. In particolare a Pralormo, dove lungo la statale un incidente è costato la vita a un uomo di 49 anni, alla guida di una motocicletta.

Per cause e dinamiche ancora da ricostruire, l'uomo si è scontrato con una vettura che stava effettuando una manovra. Al lavoro i Carabinieri di Chieri e Poirino per capire le cause che hanno portato allo schianto.