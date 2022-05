Salussola, il grazie del sindaco Chioda alle forze dell'ordine: ecco il volantino contro raggiri e truffe

“Un sentito ringraziamento al comandante della Stazione Carabinieri di Salussola, e ai suoi collaboratori, per aver messo a punto un volantino informativo dedicato ai più comuni tentativi di raggiro e truffa nei confronti delle fasce deboli e indifese della popolazione. Il nostro paese, dopo alcuni mesi di relativa tranquillità è stato preso di mira da veri e propri raid di professionisti che hanno indebolito la fiducia dei cittadini”. È il messaggio condiviso nei giorni scorsi, sui canali social del Comune, dal sindaco Manuela Chioda.

E aggiunge: “Condividiamo il documento con l'invito a diffonderlo e farlo girare il più possibile, e aggiungiamo l'invito ad agire sempre coinvolgendo immediatamente le forze dell'ordine in caso di segnalazione di movimenti o persone sospette. Potrebbe sembrare paradossale, scritto su queste pagine, ma: augurandosi che non capiti mai, è fondamentale coinvolgere subito e quanto prima le forze dell'ordine, e solo dopo utilizzare i social, non viceversa! Questo documento è scaricabile anche alla pagina istituzionale del comune di Salussola”.

Inoltre, sono state trascritte altre raccomandazioni utili come quando si notano persone o mezzi sospetti girare nelle vie de paese, annotare il numero di targa, il colore del mezzo e il modello, e contattare nell’immediatezza il numero di emergenza “112”; non aspettare il giorno dopo per avvisare le Forze dell’Ordine; va bene condividere le informazioni in gruppi di messaggistica, ma bisogna comunque contattare immediatamente il numero di emergenza “112”, il tempismo è fondamentale”.