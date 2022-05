Padre muore a soli 53 anni, dolore a Benna

Comunità di Benna in lutto per la morte di Antonio Ieropoli, mancato nei giorni scorsi a soli 53 anni. Era molto conosciuto e apprezzato nel Biellese, specialmente per le sue doti umane e professionali. Lascia nel dolore la moglie e un figlio. La veglia di preghiera sarà recitata questa sera, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Benna. Sempre qui, avranno luogo i funerali alle 15 di domani, giovedì 12 maggio.