Donna vuole buttarsi dal cavalcavia ma viene fermata da alcuni automobilisti, tragedia sfiorata a Valdengo

Vuole buttarsi dal ponte ma alcuni automobilisti in transito la fermano appena in tempo. Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, 11 maggio, nel comune di Valdengo: stando alle prime ricostruzioni, una donna di circa 55 anni, residente nel Cossatese, si sarebbe portata con la sua auto sul cavalcavia e, dopo aver parcheggiato, avrebbe provato a scavalcare la ringhiera nel tentativo di farla finita.

In quello stesso istante, sarebbe stata bloccata e portata in salvo da qualche automobilista di passaggio che ha subito compreso cosa stava accadendo. In seguito, si sono portati sul posto i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha provveduto ad assisterla e a trasportarla in ospedale per le cure del caso.