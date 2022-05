Biellese in lutto per la morte di Mariagrazia Del Fabbro: “Passione per l'insegnamento ci sarà d'esempio” (foto dalla pagina Facebook di CPIA Biella-Vercelli)

Sempre al fianco dei bisognosi, pronta a dare un supporto alle donne migranti nell'apprendimento della lingua italiana, della loro integrazione e istruzione. Una grande insegnante, stimata per la sua professionalità e apprezata per le doti umane. Tutto questo e molto altro era Mariagrazia Del Fabbro, mancata nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari. Aveva 66 anni.

A ricordarla, con un post sul proprio profilo, il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti: “Sono, queste, notizie che non si vorrebbero mai dare. È però assolutamente doveroso salutare la nostra storica, mitica, eccezionale coordinatrice Alfa dott.ssa Mariagrazia Del Fabbro. Sei partita troppo presto, cara amica. Non ci hai dato il tempo per dirti quanto il tuo lascito sia stato importante per il CTP-CPIA tutto, quanto la tua professionalità e dedizione abbiano fatto la differenza. La tua passione per l'insegnamento dell'italiano agli stranieri, il tuo essere sempre a fianco di chi aveva desiderio di imparare anche in età adulta, ci sarà sempre d'esempio. Voglio ricordare qui in particolare la tua voglia di aggiornarti e studiare sempre, mai convinta, nonostante lunga esperienza e carriera, a ripiegarti sugli allori nella sterile convinzione di saperne già a sufficienza. Siamo certi che, se un lassù c'è, starai organizzando una classe anche per gli Angeli e ti sarai iscritta ad un nuovo corso. Ciao Mariagrazia, che la terra ti sia lieve”.