A Valdilana uno spettacolo teatrale dedicato a Giovanni Falcone, a 30 anni dalla morte

Uno spettacolo teatrale dedicato alla memoria del magistrato Giovanni Falcone, ucciso da Cosa Nostra il 23 maggio 1992 a Palermo, insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della propria scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Lo annuncia il comune di Valdilana sui propri canali social: “L’amministrazione comunale desidera onorare la memoria del magistrato Giovanni Falcone, in occasione del trentennale dalla sua morte, offrendo alla cittadinanza uno spettacolo teatrale a lui dedicato. Un impegno concreto per sottolineare la cultura della legalità e dedizione alla lotta alla mafia. Il progetto ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e ha come madrina la professoressa Maria Falcone, sorella del Giudice”.

Parlando dello spettacolo, il Comune spiega che “Giovanna è un bambina di Palermo che, per il suo decimo compleanno, il papà le regala una giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, tra tanti nomi possibili, per lei è stato scelto proprio Giovanna. E per svelarle il mistero dello scimpanzé Bum, peluche con le zampe bruciacchiate, che la accompagna da quando è nata. Attraverso le parole delicate della narrazione, incontreremo padre e figlia che esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone. Rievocata nei suoi momenti-chiave, la vita del Giudice, s'intreccerà con la storia personale della bambina e del suo papà. Giovanna scoprirà cos'è la mafia, che esiste anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi”.

L'evento avrà luogo il prossimo 20 maggio, alle 20.45, al Teatro Giletti di Ponzone.