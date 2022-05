Candelo, al via l’ottava edizione della camminata ludico-motoria di Soroptimist Biella

Serata all’insegna dell’esplorazione del territorio quella di domani, giovedì 12 maggio a Candelo con l’ottava edizione della camminata ludico-motoria, di circa 6 chilometri, organizzata da Soroptimist Club Biella. Chiunque intendesse partecipare dovrà recarsi alle ore 18 in via Sandigliano, presso Gabba Salumi, in modo da effettuare l’iscrizione.



L’evento si dividerà successivamente un due camminate: alle ore 19 partirà la Nordic Walking mentre, alle ore 19:30, la vera e propria camminata ludico-motoria. Previsto un pacco gara per i primi 250 iscritti. Di seguito i numeri da contattare per avere maggiori informazioni: 349.6033620; 366.5822767 e 339.6257800.