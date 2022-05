Biella, stadio Pozzo Lamarmora: aggiudicati i lavori per il restyling da oltre 1 milione di euro

Sempre più vicino il restyling dello stadio di Biella Pozzo Lamarmora. Il Comune ha aggiudicato i lavori in favore dell’operatore economico RTI SCALZO SRL (mandatario) – BELLIO LIBERO (mandante), di Asti.

Il Comune di Biella, aveva pubblicato il bando il 24 dicembre, per trovare ditte disposte a mettersi all'opera nell'impianto di viale Macallè. Un mega appalto da oltre un milione di euro, che ha come obiettivo quella di dare una nuova immagine allo stadio. L'importo dell'intervento nel contratto tra lavori e indagini geologiche e geotecniche, collaudo Statico opere strutturali e ampliamento dell' impianto di sorveglianza, è per la precisione di 1 milione 600 mila euro.

Il Comune di Biella a dicembre del 2020 è stato ammesso a contributo in conto interessi sui mutui per impianti sportivi, destinato al totale abbattimento degli interessi dei predetti mutui, a valere sul “Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva di cui all’art. 8, 1° comma dello Statuto dell’Istituto Credito Sportivo", relativo al Bando Sport Missione Comune 2020. Ed è grazie a questi fondi, che ha previsto la riqualificazione profonda delle tribune con la relativa impermeabilizzazione e sostituzione delle sedute (con nuovi seggiolini).

E non solo. Nel pacchetto interventi sono previsti anche l’adeguamento normativo degli spazi e degli ambienti dedicati alla fruizione da parte degli atleti e di primaria importanza per la pratica sportiva con la relativa impiantistica ed il risanamento del sottopassaggio per l’ingresso al campo da gioco. Completa l'intervento la ristrutturazione dell'area bar/ristoro all’ingresso dell’impianto sportivo, a due passi dal parco.