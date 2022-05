Rally & co. va forte a Cadrezzate: vinte 4 prove su 5

Secondo appuntamento di campionato italiano velocità fuoristrada in quel di Cadrezzate per i portacolori della scuderia Rally & co. Splendida vittoria in formula classic (dedicata ai driver più giovani) per la coppia formata da Paolo Gazzetta e Francesco Foglia che a bordo della loro Suzuki vitara hanno vinto ben 4 prove speciali sulle 5 disputate.



Undicesima piazza assoluta e terzo posto di classe B1 per Alberto Gazzetta e Denis Cortese su ford fiesta proto seguiti in 12° posizione assoluta e vincitori di classe B2 da Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza a bordo della loro jeep wrangler attanagliati da alcuni problemi che hanno compromesso un risultato che poteva essere ancora migliore.



Tredicesima posizione e medaglia d'argento in classe B2 per Manuel Tosetto e Roberta Seguini a bordo della verde jeep renegade proto che al netto di qualche piccolo problema hanno dimostrato la loro costanza anche sul selettivo circuito varesino.