Oro per la Rhythmic School al Trofeo Coni

Il team della Rhythmic School ha conquistato il primo posto nella prova regionale del Trofeo Coni, andata in scena domenica scorsa al PalaLancia di Chivasso, e rappresenterà il Piemonte per quanto riguarda la Ginnastica Ritmica nella finale nazionale del Trofeo Coni che si disputerà a fine settembre in Toscana, a Siena.

Ginevra Bravaccino alla fune, Beatrice Antorra al cerchio, Emma Bragante alla palla ed Elena Pavanetto alle clavette hanno effettuato una gara estremamente performante ed hanno conquistato la vetta della classifica con ampio margine sulla seconda classificata. Il Trofeo Coni, fortemente voluto dalla direzione nazionale dello stesso, è una grande manifestazione che vede in gara tutte le federazioni iscritte al Comitato nazionale olimpico italiano (quindi tutti gli sport); è suddiviso in fasi regionali, al termine delle quali, la vincente di ogni sport rappresenterà la sua disciplina alle finali nazionali. Nel caso della Rhythmic School: la ginnastica Ritmica; inoltre la società cara al presidente Carlo Vineis assumerà il diritto a far parte della rappresentativa regionale che annovererà al suo interno le migliori associazioni di tutte le discipline sportive. La FGI (Federazione Ginnastica d’Italia) per lo svolgimento del Trofeo Coni ha emanato un regolamento in cui le associazioni in competizione devono annoverare in squadra esclusivamente atlete under 14 (nate dal 2008 al 2012) e partecipanti a campionati LE (di eccellenza).

“Siamo molto soddisfatte ed anche onorate – commentano la DT Tatiana Shpilevaya e l’istruttrice Arianna Prete che hanno guidato le RSgirls in gara - di essere il team che rappresenterà il Piemonte nella kermesse nazionale; gareggeremo con le varie squadre di Ritmica delle altre regioni italiane classificate al primo posto. Sarà un confronto difficile ma entusiasmante che cercheremo di onorare al meglio delle nostre possibilità per portare quanti più punti possibili alla rappresentativa del Coni piemontese; la vincente di ogni disciplina porterà 12 punti al proprio Comitato, la seconda 10, la terza 9 a scendere fino alla undicesima classificata a cui sarà assegnato 1 punto, così come alle squadre successive. Il Trofeo CONI sarà assegnato al Comitato regionale che avrà ottenuto la valutazione più elevata sommando i punteggi di tutte le competizioni. Siamo certe – concludono le tecniche – che le società piemontesi sapranno tenere alto il vessillo del comitato regionale Coni e dello sport nostrano ”.