Karate, Davide Nuccio sul podio di Coppa Italia

Ha conquistato una importante medaglia di bronzo alla Coppa Italia svoltasi sabato al Pala Bruno Raschi di Parma, il giovane Cadetto della “Funakoshi 1976” Davide Nuccio, allenato dal Maestro Damiano Rovatti. Il 15enne studente dell’ ITIS Quintino Sella di Biella approda a questo risultato dopo un periodo altalenante di ottimi risultati e di fermo per quarantene che gli ha impedito la partecipazione alle fasi finali dei Campionati Italiani Cadetti per le quali si era qualificato. Lo scorso anno ha conquistato l’oro nel Trofeo delle Ragioni e questa medaglia di bronzo è stata conquistata grazie all’eccellente impostazione tattica e al raffinato bagaglio tecnico che gli ha consentito di affrontare con verdetto positivo il Campione Italiano del “Karate Pozzuolo Martesana” Federico Zanni.

In semifinale perde per Hantei: decisione arbitrale che viene presa quando l’incontro termina in parità. Ripescato, vince altri due incontri conquistando la medaglia di bronzo senza aver subito nessun punto in tutta la gara, affermandosi come “miglior difesa” della manifestazione. Ottima gara anche per il compagno di squadra Christian Spilinga che approda alla finale per il 3° posto nella categoria dei 47 kg. e perde di misura su Tommaso Di Maio dello Shirai Club San Valentino, piazzandosi 5°. Buone prove anche per Carlo Gozzi nei 52 kg. e Stefano Sasso nei 57, che supera con un netto 6-0 il primo turno ma si ferma agli ottavi di finale. Nella foto Davide Nuccio con il Maestro Rovatti e Delia Piralli, Consigliere Nazionale CONI.