Golf Club Cavaglià, la beneficenza è di casa: ecco i premiati del weekend FOTO

Il weekend al Gc Cavaglià si è concluso domenica con l’atteso evento benefico Trofeo Fondazione Lucrezia Tangorra (18 buche, Stableford, 3 categorie), un’intensa giornata all’insegna di golf, solidarietà, enogastronomia, lotterie, premi speciali e il gran finale con lo Chef Giampiero Cravero che ha deliziato i presenti con uno “stuzzicante” show cooking con protagonisti riso Carnaroli e gorgonzola.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Alberto Rugiano Robinie punti 36, 1° Netto Filippo Serra Crema 40, 2° Netto Lucio Salogni Cavaglià 39, 3° Netto Massimo Marè Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Cristiano Bongianino Cavaglià 45, 2° Netto Leonardo Angiulli Castelconturbia 41, 3° Netto Marco Trucco Robinie 41. 3a categoria: 1° Netto Andrea Iannaccone Robinie 46, 2° Netto Giovanna Magarini Cavaglià 41, 3° Netto Antonella Centonze Cavaglià 38. 1° Ladies Concetta Giannantonio Cavaglià 38. 1° Seniores Fabrizio Leone Cavaglià 38. Driving contest buca 5 By “Marco Hofer” Filippo Maquignaz Giorgia Ragazzini. Nearest buca 6 By Le Ricette di Montanini Alvise Reither m. 4,06. Nearest buca 9 By Birra Hordeum Filippo Maquignaz m. 0,96. Nearest buca 10 By Chicco Caffè Filippo Maquignaz m. 0,89. Nearest buca 15 By Albeni 1905 Alberto Rugiano m. 1,10. Sabato al Gc Cavaglià si è giocato la prova del circuito GLP Solution (18 buche, Stableford, 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Massimo Stesina Cavaglià punti 32, 1° Netto Paolo Protti Cavaglià 38, 2° Netto Paolo Schellino Cavaglià 37. 2a categoria: 1° Netto Monica Corallino Cavaglià 39, 2° Netto Andrea Dragone Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Roberto Marcianesi Cavaglià 44, 2° Netto Luca Paolantonio Crema 43. 1° Ladies Raffaella Casalino Cavaglià 36. 1° Seniores Gaetano Spadaccino Crema 38. Nearest to the pin maschile buca 10 Luigi Pautasso cm 50. Nearest to the pin femminile buca 6 Emilia Tunesi cm 605.

Giovedì ha fatto tappa al Gc Cavaglià il circuito HD Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Brusa Crema punti 27, 1° Netto Giorgio Andrigo Cavaglià 33, 2° Netto Stefano Canavese Sestrieres 32. 2a categoria: 1° Netto Monica Corallino Cavaglià 41, 2° Netto Roberto Caroli Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Attilio Brunoni Arenzano Pineta 46, 2° Netto Valerio Urso Sanremo Ulivi 37. 1° Ladies Enrica Aprile Cavaglià 36, 1° Seniores Antonio De Marco Ticino 36. Nearest unico buca 10 Paolo Brusa m. 5,55. Proseguono gli appuntamenti al Gc Cavaglià. Giovedì si giocherà la gara Vino & Bollicine (18 buche, Stableford, 3 categorie). Sabato spazio alla solidarietà con il circuito Ci.Ti.Elle Golf Cup (18 buche, Stableford, 3 categorie) che prevede 24 tappe nei circoli più belli d’Italia e sostiene la onlus “Casa della Speranza”. Dopo la premiazione a seguire rinfresco.

Il weekend si concluderà domenica con l’InBarcaTo Golf Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.