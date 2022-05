Biella 4 Racing, un buon Valli Biellesi per Roberto Tosi

Un 9° Trofeo “Valli Biellesi” soddisfacente in casa Biella 4 Racing, con il suo portacolori Roberto Tosi, alle note di Maurizio Crapa su Lancia Fulvia dell’A.P.V. Classic, che termina in ventesima posizione assoluta nella gara riservata alla Regolarità Turistica, nonché in quinta piazza di 6° Raggruppamento.

“Abbiamo concluso con soddisfazione il nostro Valli Biellesi 2022” esordisce Roberto Tosi, “anche se qualcuno potrà domandarsi che soddisfazione possiamo avere terminare in ventesima posizione assoluta. La vera discriminante sono sempre le tue aspettative per la gara. Noi partecipiamo col presupposto di divertirci, dall’ultima manifestazione non ci siamo più allenati e non si può pretendere l’impossibile, non ci siamo persi lungo il percorso, cosa che, purtroppo, è capitata a molti, e la nostra Fulvia non ha avuto problemi. Siamo riusciti inoltre a concludere quinti di Raggruppamento, divertendoci, e scoprendo strade che pur essendo biellesi, non avevamo mai percorso. Alla fine di 'califfi' della regolarità ne abbiamo lasciati alle nostre spalle, e lungo il percorso abbiamo avuto il sostegno di amici/tifosi B4R che ci hanno dato tanto e fatto un sacco di foto! È stata davvero una bella manifestazione, con un percorso suggestivo, soprattutto la parte intorno al Lago di Viverone verso Alice Castello, strade bellissime. Inoltre, come sempre, la gara è stata molto tecnica, che non lasciava spazio ad errori con prove che sicuramente esaltavano le capacità dei più bravi. Chissà, un giorno forse diventeremo bravi pure noi!”.