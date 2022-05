All’Oasi Zegna il grande ciclismo: i risultati della seconda tappa di 4Enduro

Valdilana è stato il comune protagonista della seconda tappa della competizione ciclistica 4Enduro, svoltasi nella giornata di domenica 8 marzo ed ospitata dall’Oasi Zegna. Sono 380 gli atleti, amatori e non, che hanno gareggiato sui percorsi offerti dai monti biellesi.



Si parte dagli agonisti: nella femminile si piazza in prima posizione Gloria Scarsi, di Romagna E-Bike, con un tempo di 09:15 minuti mentre, nella maschile, è Matteo Berta di Cicobikes-DSB- Bikemotion ad aggiudicarsi la vittoria con 07:43, risultato che gli permette di essere primo anche nella classifica assoluta.



Buon esordio per Vittorio Riva di Zegna MTB Enduro con 04:28 minuti. Esito simile per l’allievo Gabriele Balocco di Team Mangone Bike, 4 minuti e 6 secondi. Nella giovanile femminile è Chiara Chimento, Team Mangone Bike, a vincere con 08:22. Il giovane Elia Castelli di Team Fristads Mondraker si aggiudica la Junior maschile con 08 minuti e 17 secondi.



Nella Elite Sport si trova al primo posto Filippo Masotti, Rosabike A.S.D., con 08 minuti e 28 secondi. La master 1-2 è stato vinta da Marco Milvinti si SCV Squadra Corse, con 08 minuti e 21 secondi mentre la master 5-6-7+ vede in prima posizione Filippo Prino, Team Locca, con 08 minuti e 51 secondi.



Per quanto riguarda la categoria master 3-4, essa condivide il vincitore, Davide Sottocornola di Cicobikes-DSB- Bikemotion, con la Amatori maschile per un tempo finale di 08 minuti e 17 secondi. Medesima situazione nella Master femminile con Francesca Lucchini di Puntosport Team che trionfa anche nella femminile amatori; 12 minuti e 55 secondi il suo tempo.