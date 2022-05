FISAR festeggia il suo 50esimo compleanno al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino

Sabato 7 e domenica 8 maggio, nello storico palazzo del Museo Nazionale del Risorgimento di piazza Carlo Alberto di Torino, circa 20 Delegazioni del Coordinamento del Nord-Ovest FISAR hanno organizzato un evento pubblico per festeggiare i primi 50 anni di vita dell’Associazione FISAR.

Tra le varie iniziative, il “Salone del Vino” - con i suoi 70 produttori - ha presentato una parte migliore del mondo enologico italiano. La Delegazione FISAR di Biella, oltre a partecipare in gruppo all’evento, ha anche fornito due Sommelier per il servizio in sala. L’occasione ha favorito anche il simpatico incontro tra Delegazioni da sempre unite da amicizia, collaborazione e dalla stessa grande passione per la cultura del vino.