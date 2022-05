A “Monbricks” uno Speciale Open Day per Guabello

Guabello riapre le proprie porte in occasione dell’evento locale “Monbricks”, un’iniziativa benefica organizzata dalla Proloco di Mongrando e con il patrocinio del Comune di Mongrando, che coinvolge diverse realtà del territorio per una giornata ricca di eventi. Lo speciale Open Day di Guabello, che avrà luogo il 12 giugno 2022, offrirà ai visitatori la possibilità di ripercorrere, in modo coinvolgente ed immersivo, il viaggio della lana fino alla creazione dei nostri pregiati tessuti.

Questa apertura straordinaria dello stabilimento produttivo è una concreta opportunità per conoscere direttamente la storia dell’azienda, attraverso tutte le fasi di lavorazione del tessuto. Un itinerario alla scoperta della tradizione e dell’innovazione tecnologica, con una costante attenzione alla sostenibilità, sia essa sociale o ambientale.

Per partecipare all’Open Day, è richiesta la prenotazione obbligatoria al num. +39.348.97.17.682, o compilando il modulo online al link: https://bit.ly/GuabelloOpenDay2022

Sarà possibile effettuare la visita guidata e gratuita dello stabilimento produttivo Guabello dalle 09.00 alle 13.00, con ingressi a gruppi ogni 15 minuti circa.