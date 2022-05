A Biella, Kid Pass Days, al Museo del Territorio con mamma e papà alla ricerca dei giochi

Kid Pass Days al Museo del Territorio Biellese: con mamma e papà tra cultura e divertimento, queste giornate sono diventate ormai un appuntamento fisso che connette musei, associazioni e spazi di cultura su tutto il territorio nazionale, con migliaia di famiglie coinvolte ogni anno.

Per l’occasione, sabato 14 maggio alle 16.30 il museo di Biella propone il laboratorio didattico LuDus in fabula: curioseremo tra le vetrine della sezione archeologica e andremo alla ricerca dei giochi che hanno resistito al tempo e alle mode. Questi giochi saranno i protagonisti di una sfida, in cui le famiglie faranno squadra per sconfiggere gli avversari.

Un’attività per famiglie, con lo scopo di diffondere la cultura a misura di bambino. Oltre cento eventi diffusi in tutta Italia tra il 14 e 15 maggio per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico del Paese. Una maratona di eventi in presenza, organizzati in simultanea, in collaborazione con musei, spazi culturali, castelli, planetari, parchi archeologici, in una rete di cui anche il Museo del Territorio Biellese fa parte.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria (max 10 bambini con un accompagnatore ciascuno).

Info: 015 2529345 - museo@comune.biella.it