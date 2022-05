Unione Biellese Astrofili, tutti gli appuntamenti di maggio

Tornano le attività dal vivo di Unione Biellese Astrofili.

Si parte venerdì 13 maggio nella sede di U.B.A. a Cascina San Clemente di Occhieppo Inferiore con una serata condotta da Ferruccio Cossutta, in cui l'astrofilo ed esperto di geologia spiegherà l'escursione in Valle Cervo di domenica 15 maggio, quando U.B.A. guiderà alla scoperta dell'aggregazione degli elementi essenziali che compongono la materia, e che sono piovuti dal cielo all'origine del nostro Sistema Solare: elementi che sono un mix di astrofisica e geologia e che possono farci capire la nostra esistenza.

Poche ore dopo, nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 maggio, dalle 4,28 e per una mezz'oretta (fino al tramonto della Luna), l'osservatorio di Cascina San Clemente apre le porte a tutti per ammirare l'eclissi totale di Luna, che, dalla latitudine di Occhieppo Inferiore, non si vedrà per tutta la durata, ma solo l'ingresso, perchè poi tramonterà sotto l'orizzonte.

Evento aperto a tutti anche quello di sabato 28 maggio, quando è in programma la gita al Polo Astronomico di Alpette, planetario ed osservatorio la cui cupola dispone di un telescopio da 600 mm. completamente automatizzato, e di cui U.B.A. è partner primario avendo contribuito alla sua costituzione. La gita ad Alpette è il momento conclusivo del corso "Un po' di astronomia", cominciato lo scorso novembre.