Al Pian della Mussa una giornata per operare in quota con l'eliambulanza

40 tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese delle delegazioni Monviso - Saluzzo e Alpi Marittime - Cuneo hanno partecipato ieri 9 maggio, presso il Pian della Mussa (To), a una giornata di abilitazione all'imbarco e sbarco dall'elicottero in hovering e con il verricello.

Per salire e scendere dal velivolo quando non è possibile atterrare con i pattini a terra, infatti, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) richiede uno specifico brevetto che i volontari hanno conseguito oggi e che durerà un anno.