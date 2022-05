Don Paolo Boffa Sandalina: "Mauro Donini un uomo prudente", FOTO

"Mauro Donini non è stato solo un dirigente, ma anche un marito, uomo e padre". Queste le parole pronunciate da Don Paolo Boffa Sandalina in Duomo oggi 10 maggio in occasione del funerale del dirigente degli Affari Generali e Istituzionali del Comune di Biella.

"In molte situazioni si è dimostrato prudente e provvidente. Nello sguardo del suo animo era capace di guardare oltre. Era un funzionario prudente, che offriva soluzioni e che ha molto amato. Ricordo il suo passo sicuro e veloce quando attraversava piazza Duomo al mattino e prima di rientrare a casa dai suoi cari. Ora riposa nella casa del Padre, con i suoi servi fidati e prudenti".

Al termine della funzione il feretro è poi proseguito per il Tempio Crematorio.