Capriolo investito in Superstrada ma l'automobilista non si ferma (foto di repertorio)

Investe un capriolo e procede la sua corsa senza allertare le forze dell'ordine. Il fatto è accaduto nella serata di ieri, 9 maggio, lungo la Superstrada, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese.

Una volta sul posto, i Carabinieri hanno trovato il corpo senza vita dell'animale ma non l'auto responsabile dell'accaduto. In seguito, il personale della Provincia ha provveduto a rimuovere la carcassa rimettendo in sicurezza il tratto di strada interessato.