L'omaggio di Biella a Mauro Donini, il feretro a Palazzo Oropa: “Si è sempre speso per la città” FOTO

L'omaggio di Biella a Mauro Donini, il feretro a Palazzo Oropa: “Si è sempre speso per la città”

Profonda commozione questa mattina, 10 maggio, per l'ultimo saluto a Mauro Donini, valente e apprezzato dirigente del comune di Biella, mancato sabato all'età di 60 anni.

Il feretro del dirigente degli Affari Generali e Istituzionali è arrivato a Palazzo Oropa, dove si sono riuniti per ricordarlo tanti dipendenti comunali, insieme ai membri della giunta, ai consiglieri comunali e agli ex sindaci del capoluogo e del territorio.

Nel suo intervento il primo cittadino Claudio Corradino, visibilmente emozionato, ne ha ricordato le qualità morali e professionali: “Si è sempre speso per la città – ha commentato – In tanti l'hanno anche definito il sindaco dei sindaci. Il Comune era la sua seconda casa. Ci uniamo al dolore della famiglia”. Alle 10, avranno luogo le esequie in Duomo.