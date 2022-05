Biella, automobilisti chiamano i Carabinieri: “C'è un uomo a piedi sul ponte della Tangenziale”

La presenza di un uomo a piedi sul ponte della Tangenziale di Biella ha allarmato alcuni automobilisti in transito. Il fatto è accaduto nella notte di oggi, 10 maggio. Allertati per tempo, i Carabinieri sono giunti sul posto per identificare il soggetto: quest'ultimo avrebbe raccontato ai militari che stava tornando a casa dopo essere stato dimesso dal Pronto Soccorso.