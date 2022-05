Le elementari di Biella Borgonuovo - Fermi e Collodi tra i vincitori del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids"

Le elementari Borgonuovo - Fermi e Collodi dell'Istituto Comprensivo Biella 3 sono tra i vincitori del progetto nazionale “Scuola Attiva Kids".

In particolare, gli allievi della 5B della Fermi Borgonuovo hanno vinto un viaggio di 3 giorni a Roma per partecipare alla Giornata dello sport per la scuola primaria, che avrà luogo il 25 maggio 2022, mentre la 4A della Collodi una card valida per l’acquisto di materiale sportivo.

Contento il preside Renato Scutellà: "E' un bel progetto e sono contento per loro. In provincia sono state le uniche scuole che sono arrivate ai primi posti, è una bella soddisfazione, hanno fatto dei bei lavori".

"Scuola Attiva Kids" è realizzato in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e costituisce l’evoluzione del progetto “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni. Il progetto è rivolto a tutte le classi delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie, sedi di scuola primaria e ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. Prevede che la figura del Tutor svolga 1 ora a settimana di orientamento motorio-sportivo, in affiancamento all’insegnante, nelle classi 4^ e 5^ e un ruolo di coordinamento per le attività eventualmente proposte dagli Organismi sportivi del territorio. Inoltre, fornisce chiarimenti didattico-metodologici agli insegnanti delle classi 1^, 2^ e 3^ che lo chiederanno.