Brusnengo, i progetti in caso di esito positivo della candidatura al PNRR

Sarà fondamentale l’esito della candidatura al PNRR per i lavori pubblici nel comune di Brusnengo, il quale ha partecipato al bando per i comuni con meno di 15 mila abitanti, per un valore complessivo di 5 milioni insieme a Masserano, Lessona, Ronco e Vigliano. In caso di buona riusciti il finanziamento al comune ammonterà a 800 mila euro.



Nei piani dell’amministrazione guidata da Fabrizio Bertolino ci sono diversi interventi di riqualificazione, in particolare dedicati alle aree della piazza del mercato, il parco e la zona adiacente alla palestra.