Il Comune di Biella dichiara guerra alle erbacce con un prodotto biologico

A Biella sono in corso interventi di diserbo lungo i marciapiedi e le strade del territorio comunale.

La ditta SEAB incaricata del servizio di igiene urbana, in questi giorni sta effettuando operazioni di diserbo con l'impiego di prodotto biologico a base di acido acetico, un diserbante naturale innocuo per l’uomo, ambiente e animali domestici.

Se percepite sul territorio un odore di aceto non vi preoccupate: l’acido acetico è un acido organico di origine naturale, che svolge una potente azione erbicida, ma nei dosaggi utilizzati innocuo per uomo, animali e piante legnose. Si tratta di un diserbante naturale estremamente sicuro per l’ambiente stesso, ma anche per gli animali domestici e le api.

Infatti, una delle caratteristiche principali che contraddistingue questo prezioso acido è la sua biodegradabilità. Non presenta alcun effetto negativo per l’ambiente, l’acqua e il suolo, né interferisce con la biodiversità perché non è un prodotto che si trattiene nel terreno, ma al contrario si degrada velocemente.