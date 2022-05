Grande successo per la parata Ducati di Activ Motor: La diretta della partenza da Gaglianico

Grande riscontro per la parata Ducati di sabato, partita dalla sede Activ Motor di Gaglianico e conclusa nella rispettiva sede di Novara, dedicata alla community di appassionati e panificata prima della partenza del grande evento World Ducati Week 2022, in programma a luglio.

“È stato un gran successo, sia per la concessionaria di Biella che per quella di Novara” raccontano i titolari. “Vogliamo ringraziare tutti i partecipanti che hanno aderito all’evento e, in particolare, Bruno Severino come responsabile del nostro club Ducati”.

L’intervista a Paola Trabucco:

La partenza in Diretta:

Il passaggio delle moto da Chiavazza, via Milano: