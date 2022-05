Lotteria del Fondo Edo Tempia, estratti i biglietti vincenti

La gara di solidarietà è stata stravinta: sono stati 20.354 i biglietti della lotteria del Fondo Edo Tempia distribuiti fino a poche ore prima dell’estrazione. Hanno consentito di sostenere con una donazione di oltre ventimila euro (ogni tagliando costava un euro) i progetti di cure palliative della onlus da oltre quarant’anni in prima linea per prevenzione, cura e ricerca sui tumori. Ma, come è regola di ogni lotteria, i premi non sono per tutti. Il più fortunato è il possessore del biglietto numero 04750 che si è aggiudicato quello più prestigioso, un orologio Hamilton offerto dalla gioielleria Stefano Pivano.

L’estrazione si è svolta nella tarda mattinata di martedì 10 maggio nella sede di via Malta 3 del Fondo Edo Tempia ed è stata un altro segno del ritorno alla normalità: la lotteria, un appuntamento tradizionale della generosità biellese, mancava da due anni, tenuta al palo dalla pandemia. Ma il suo ritorno, grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari, ha trovato tante mani disposte a dare aiuto, quelle delle persone che hanno acquistato i biglietti nel corso di questi mesi. All’estrazione hanno partecipato le presidenti di Fondo e Fondazione Tempia, Simona Tempia e Viola Erdini, e il consigliere comunale Andrea Ferrero che ha sottoscritto il verbale come da regolamento.

Ecco l'elenco di tutti e venti i biglietti vincenti.

1° premio (orologio Hamilton offerto dalla gioielleria Stefano Pivano – numero 04750

2° premio (bracciale Dodo Mariani oro giallo, rosa e argento offerto da Boglietti 2 di Martelli e Balangero) – numero 01026

3° premio (televisore Panasonic 43 pollici offerto da Banca Sella Spa) – numero 15321

4° premio (monopattino elettrico Xiaomi offerto da Banca Sella Spa) – numero 15138

5° premio (tablet Samsung P610 Lite offerto da Banca Sella Spa) – numero 06174

6° premio (coperta in cachemire offerta dal lanificio F.lli Piacenza) – numero 14910

7° premio (orologio Calvin Klein da uomo offerto da Rodighiero gioielli) – numero 06654

8° premio (sciarpa cotone, cachemire e seta offerta da Ittag) – numero 06172

9° premio (buono da 250 euro offerto da Angelico) – numero 12171

10° premio (camicia donna Ermanno Scervino offerta da Santa Barbara) – numero 03308

11° premio (zaino offerto da Mirantico) – numero 04520

12° premio (completo letto a due piazze Zucchi collection offerto da Cà Brio) – numero 15328

13° premio (portafoglio Furla offerto da The Corner) – numero 12852

14° premio (confezione prodotti Darphin Estée Lauder offerto dalla farmacia Marinoni) – numero 18900

15° premio (buono omaggio da 150 euro per piante e fiori offerto da Vilflora) – numero 02258

16° premio (camicia donna in seta offerta da Il Setaccio) – numero 15810

17° premio (foulard seta e cappello pioggia offerti da pellicceria Isella) – numero 17713

18° premio (sciarpa in lana offerta da Ittag) – numero 21410

19° premio (felpa Best Company offerta da Ski Sises) – numero 12722

20° premio (buono del valore di 100 euro offerto da Palazzo Boglietti) – numero 16508