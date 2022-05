Lo Yoga, un percorso per ritrovare sé stessi e la propria armonia

Dedicare del tempo a sé stessi, ai giorni nostri, non è una cosa semplice: gli impegni, sempre più frequenti, e i ritmi di vita, sempre più veloci, ci portano spesso ad accumulare ansie e stress, a metterci in secondo piano e a toglierci ogni stimolo creativo, minacciando la nostra salute. Ci ritroviamo, così, a cercare un modo per staccare la spina dalla quotidianità, dedicandoci a qualche momento di svago ma, a volte, non basta: è necessario imparare a conoscersi nel profondo, a saper gestire le proprie emozioni e ad affrontare le situazioni difficili per poter trovare l’equilibrio e l’armonia anche nella vita di tutti i giorni.

Tra gli strumenti che possono aiutarci a ritrovare quella sicurezza e quella calma, c’è proprio lo yoga: un’antichissima disciplina orientale che, negli ultimi anni, si è avvicinata molto anche al mondo occidentale. Una pratica che unisce corpo e mente, il benessere fisico con quello mentale, attraverso posizioni che ci aiutano a rinforzare la muscolatura del corpo e a sviluppare maggior consapevolezza partendo proprio dalla respirazione.

L’insegnante Stefano Aggio, all’interno del suo grazioso Atelier a Candelo, tiene lezioni di yoga individuali e di gruppo, per trasmettere la bellezza e l’utilità di questa disciplina: “Considero lo yoga una vera e propria scienza di autorealizzazione che utilizza le innumerevoli risorse del corpo per curare e guarire qualsiasi ferita dell’anima”, racconta.

A 16 anni Stefano si avvicina al mondo dello yoga come studente della scuola “S.R.F.” di Paramahansa Yogananda e, per diversi anni, studia e pratica yoga attraverso esercizi fisici e meditazione. Una figura chiave che lo supporta e lo guida in questa ricerca, dall’adolescenza alla maggiore età, è suo zio Vietto, noto maestro di yoga, dal quale Stefano apprende l’importanza di conoscere a fondo sé stessi per scoprire le innumerevoli risorse presenti in ogni essere umano. Parallelamente Stefano si forma come ballerino professionista dedicandosi all’arte del ballo e della danza classica, moderna e contemporanea. Dopo tanti anni di esperienza maturata in Italia e all’estero decide, nel 2012, di fondare la propria scuola: Kineos. Nel 2018 approfondisce e intensifica lo studio dello yoga seguendo costanti corsi di formazione per perfezionarsi come insegnante e, per coronare la sua ampia esperienza, inserisce nei suoi programmi anche lo studio del Pilates che lo porta, nel 2020, a formarsi come insegnante di 2° livello. Nel 2021 completa la propria formazione yoga da insegnante, frequentando un secondo teacher training e ottenendo la certificazione internazionale RYT 250 plus.

Per richiedere informazioni o prenotare la propria lezione:

L’Atelier si trova a Candelo, in via del Carmine 6. Cell. 328 7247652 (Stefano)

Sito: www.kineosdanza.it/yoga

Pagina Facebook: www.facebook.com/kineos.danza

Pagina Instagram: www.instagram.com/kineosdanza