"Via le mascherina a scuola", Italexit Biella scende in piazza

Per il momento è stato organizzato a Biella, ma nelle prossime settimane arriverà anche nelle altre province: è il sit-in di Italexit Biella, per dire basta alle mascherine in classe.

La locandina dell'evento è semplice e va dritta al dunque: "Vi aspettiamo, i vostri figli contano su di noi".

L'appuntamento è giovedì 12 maggio alle 11 in corso Pella davanti all'Ufficio Scolastico Provinciale.