Il Presidente Fulcheri degli Alpini di Biella sulle presunte molestie all'Adunata

Il Presidente delle penne nere biellesi entra nel merito della nota dell'Associazione Nazionale Alpini sulle presunte molestie all'Adunata.

"Sono rattristato, amareggiato e con me ne sono certo tutti gli Alpini biellesi, dalle notizie di comportamenti riprovevoli da parte di persone convenute a Rimini per la nostra Adunata: volutamente non li definisco alpini neppure con la "a" maiuscola ne tanto meno essere appartenenti alla razza umana.

Esprimo la più profonda condanna per atti del genere solidale con le Donne coinvolte ed esprimo loro la mia solidarietà. Se fossero fatti verificati chiedo scusa come Uomo e come Alpino, e se commessi da un iscritto alla nostra associazione ne chiederò l'immediata radiazione oltre ovviamente alle giuste sanzioni penali.

Penso però che anche il generalizzare e strumentalizzare la situazione da parte di alcuni sia deplorevole, come correttamente sottolinea il nostro Presidente nazionale nel suo comunicato".