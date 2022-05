Elettrificazione e collegamenti con Torino Milano e Novara, al Tavolo delle Ferrovie Biellesi

Incontro del Tavolo Ferrovie Biellesi ieri lunedì 9 maggio in Provincia.

Parlamentari biellesi, rappresentanti della Regione e di enti pubblici e privati biellesi, nonché dei referenti delle associazioni che rappresentano i pendolari, su invito del Presidente Emanuele Ramella Pralungo si sono trovati per un nuovo confronto sui temi dell’elettrificazione delle linee ferroviarie e dei collegamenti con Torino e Milano.

Da parte di tutti è emersa la volontà di adoperarsi affinché Biella possa avere collegamenti diretti con Torino in numero adeguato, come avviene per le altre città capoluogo di provincia. E a questo proposito, si è deciso di chiedere un incontro con il Presidente della Regione Alberto Cirio per evidenziare le esigenze espresse dal territorio in tema di trasporto ferroviario.

“Dobbiamo impegnarci a portare avanti il discorso che riguarda i collegamenti ferroviari del territorio, Biella ne ha bisogno – spiega Emanuele Ramella Pralungo -. Abbiamo ripreso da dove eravamo rimasti dopo l'ultimo incontro con l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi, ma non solo”.

Nell' incontro si è infatti parlato anche della tratta Biella Novara, continua il presidente: “Il Viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto e gli altri parlamentari biellesi – conclude – si sono impegnati a sbloccare i 5 milioni di euro che ci sono già in Regione per la causa”.