Dalla Fondazione CRB 437.000 euro per il territorio. Oltre 105 mila euro per Educazione, istruzione e formazione

Sono stati deliberati nel Consiglio del 31 marzo i contributi relativi alla prima “Sessione Generale” che si era chiusa il 28 gennaio con 82 richieste pervenute dalle diverse associazioni che operano nei settori di intervento della Fondazione. Escluso da questa tranche il settore Attività sportiva perché ricompreso in uno specifico bando. In particolare, il costo dei progetti presentati ammonta a € 2.048.116 e la richiesta di finanziamento alla Fondazione è stata pari a € 673.612. I contributi complessivi deliberati dall’Ente ammontano invece a € 437.000.

“La Fondazione come sempre ha valutato con grande attenzione tutte le richieste pervenute dal territorio al fine di ottimizzare le risorse disponibili investendole sui progetti più meritevoli, articolati e con solide reti – commenta il Presidente Franco Ferraris – numerosi sono stati i progetti e le iniziative presentati segno di una grande volontà di ripartenza dopo la pandemia e nonostante le nuove difficoltà della crisi energetica. Complessivamente sono stati deliberati oltre 430 mila euro con particolare attenzione ai settori del Volontariato, dell’Istruzione e dell’Arte”.

“Le sessioni erogative sono un utilissimo strumento che permette alla Fondazione di mantenere un equilibrio costante nel sostegno erogativo tra macro e i micro progetti – spiega il Segretario Generale Andrea Quaregna – affiancandosi ai bandi infatti accrescono la vitalità sociale del territorio sulla quale poi si innestano progettualità più ambiziose e di maggiore respiro”.

I progetti ritenuti più significativi sono stati nel settore Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola la realizzazione del progetto Servizi mirati e condivisi per supportare la genitorialità e le persone con autismo (€ 10.000,00 assegnati ad Angsa Biella Aps-Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo – Biella); nel settore Arte, attività e beni culturali € 10.000,00 sono stati assegnati al Comune di Candelo per la realizzazione del progetto l’Enciclopedia del Medioevo - prosecuzione progetto Ready to Jump; nel settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 10.000,00 a Gomitolo Rosa Onlus – Biella – per la realizzazione del progetto il laboratorio di lanaterapia a supporto di Alzheimer e altre demenze; nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza; 10.000,00 euro a Amici Parkinsoniani Biellesi odv – Biella per la realizzazione del progetto per Hope infine nel settore Sviluppo locale; € 10.000,00 al Comune di Tollegno - per la realizzazione del progetto di riqualificazione area Piazza Alpini mediante realizzazione di parco inclusivo e per la Ricerca scientifica; € 7.500,00 all' Associazione A.MA.RE – Biella – per la realizzazione della borsa di studio "In memoria del prof. Vercellone e del prof. Garella" per due studenti di medicina Università di Torino e di Milano.

Di seguito l'elenco completo dei contributi deliberati:

Nel settore Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola (€ 105.800,00) € 10.000,00 Angsa Biella Aps-Associazione Nazionale Genitori persone con Autismo – Biella – ; € 10.000,00 IIS "Eugenio Bona" – Biella - la realizzazione del progetto “Digital Comm-unity-cation”; € 9.900,00 Cooperativa di Solidarietà Sociale La Famiglia – Biella - la realizzazione del progetto "Spid Point"; € 9.900,00 Associazione ABC onlus – Biella - la realizzazione del progetto ABC; € 7.500,00 Associazione Genitori Chiavazza Aps – Biella - la realizzazione del progetto BI-Sogni al Centro; € 7.500,00 Asilo Infantile Campiglia Cervo – Campiglia Cervo (BI) - per lo svolgimento dell’attività Asilo Campiglia Cervo; € 7.500,00 UPBeduca - Università Popolare Biellese – Biella, € 6.000,00 La Persona al Centro Consultorio Familiare odv – Biella - per la creazione del Centro informativo e formativo psicopedagogico (abbreviato “CIP”) “Don Sergio Rosso; € 5.000,00 Andirivieni aps – Occhieppo Superiore (BI) - la realizzazione del progetto Estate in Villa; € 5.000,00 Big Picture Learning Italia – Biella - la realizzazione del progetto Big Picture Learning – Exhibition; € 4.500,00 A.S.D. Biella Rugby Club – Biella - la realizzazione del progetto Campus Estivo Rugby; € 4.000,00 Comune di Masserano – Masserano (BI) - la realizzazione del progetto Centro Estivo Anno 2022; € 3.500,00 Anbima Prov.le Biellese – Occhieppo Inferiore (BI) - la realizzazione del progetto "Progetto Educere" - Giovaninbanda" Banda Musicale Giovanile Provinciale Anbima Biella - Laboratorio di formazione e perfezionamento strumentale; € 3.000,00 Associazione Genitori Vandorno aps – Biella - per lo svolgimento dell’attività anno 2022; € 3.000,00 U.B.A. Unione Biellese Astrofili – Occhieppo Inferiore (BI); € 3.000,00 Fondazione Asilo Scuola di Ronco Biellese – Ronco Biellese (BI) - per la gestione del Micronido Ronco Biellese; € 2.500,00 Istituto Comprensivo Pray – Pray (BI) - la realizzazione del progetto vecchi mestieri, nuove opportunità; € 2.500,00 Associazione Keys le chiavi di lettura – Sagliano Micca (BI) - la realizzazione del progetto Short Tales; € 1.500,00 Associazione Insieme per Crescere – Strona (BI) - la realizzazione del progetto divertirsi per crescere insieme - laboratori di circo - teatro educativo. Per il settore Arte, attività e beni culturali € 97.300,00, nel dettaglio € 10.000,00 Fuoriluogo ets – Biella - la realizzazione del progetto Fuoriluogo Kids & Young; € 10.000,00 DocBi - Centro Studi Biellesi odv – Pray (BI); € 10.000,00 Comune di Candelo – Candelo (BI) - la realizzazione del progetto l’Enciclopedia del Medioevo - prosecuzione progetto Ready to Jump; € 7.500,00 Comune di Biella – Biella - la realizzazione del progetto il Polo Bibliotecario BiblioBi - La biblioteca sotto casa; € 7.500,00 Fondazione Egri per la Danza – Torino - la realizzazione del progetto Le Giornate della Danza: "eartHeart - Il cuore della terra" (fra corpo e territorio) - danza per l'inclusione e identità culturale; € 7.500,00 Art'è Danza a.s.d. – Biella - la realizzazione del progetto BiellaDanza - edizione 2022; € 7.500,00 Opificiodellarte – Biella - la realizzazione del progetto Pratiche di slancio - quarta edizione; € 7.500,00 Fondazione Pistoletto onlus - la realizzazione del progetto la mostra-laboratorio di progettazione territoriale partecipata "Biella Città Arcipelago"; € 7.500,00 Storie di Piazza aps – Bioglio (BI) - la realizzazione del progetto Contiamo su di noi – Connessioni; € 7.500,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" – Biella - per lo svolgimento dell’attività ordinaria: sardi a Biella; € 6.000,00 Associazione della Trappa onlus – Biella - per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione della Trappa di Sordevolo - Anno 2022; € 2.500,00 Casa Museo dell'alta Valle del Cervo – Rosazza (BI) - la realizzazione del progetto Patrimoni da condividere e conservare: i fondi fotografici della Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo – prosecuzione; € 2.000,00 Proloco di Occhieppo Superiore – Occhieppo Superiore (BI) - Centro d’incontro per Il Festival dell’instabilità e del Disequilibrio; € 1.800,00 Associazione Filodrammatica I Nuovi Camminanti – Biella - per lo svolgimento dell’attività 2022; € 1.500,00 TeleBiella 2000 onlus – Biella; € 1.000,00 Associazione Montagna Amica – Biella - per lo svolgimento dell’attività Annuale 2022 Montagna Amica. Nel settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 28.000,00; € 10.000,00 Gomitolo Rosa Onlus – Biella - la realizzazione del progetto il laboratorio di lanaterapia a supporto di Alzheimer e altre demenze; € 7.000,00 Lega Italiana per la Lotta contro I Tumori associazione prov. di Biella – Biella - per la realizzazione del progetto l’ambulatorio dermatologico per la prevenzione del melanoma e dei tumori della pelle; € 5.500,00 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ets/aps – Biella - la realizzazione del progetto A Me gli occhi - Scuole Medie 2022; € 4.000,00 Soccorso Piste Bielmonte – Tollegno (BI) - la realizzazione del progetto l’aggiornamento presidi sanitari e DPI; € 1.000,00 Fondazione Casa di Riposo Gallo – Cossato (BI) la realizzazione del progetto il Punto DAE (defibrillatore) di vicinato; € 500,00 Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro ANMIL – Roma - la realizzazione del progetto "Punto a capo" Nel settore del Volontariato, filantropia e beneficenza € 168.600,00: € 10.000,00 Amici Parkinsoniani Biellesi odv – Biella - la realizzazione del progetto per Hope; € 9.800,00 Banco Alimentare del Piemonte onlus – Moncalieri (TO) - per lo svolgimento dell’attività del Banco Alimentare del Piemonte sede di Biella, per la prosecuzione ed il rafforzamento della rete di sostegno alle persone bisognose della provincia; € 9.500,00 Associazione Veterinaria per la Cooperazione Internazionale A.V.C.I. – Pray (BI) - la realizzazione del progetto Allarghiamo l'orizzonte; € 9.500,00 G.V.V. Santa Maria Assunta – Cossato (BI) - la realizzazione del progetto Sostegno alla povertà 2022; € 9.000,00 A.P.D. Pietro Micca – Biella - la realizzazione del progetto Centro Estivo 2022; € 8.500,00 Slow Food Biella – Biella - la realizzazione del progetto Slow Food Travel Montagne Biellesi 2022; € 7.500,00 Comunità dei figli di Dio – Firenze - per il rifacimento di una parte delle balze del nostro vigneto in Vigliano Biellese; € 7.500,00 Le Rive Rosse Senza Frontiere onlus – Curino (BI) - la realizzazione del progetto Insieme riUSCIAMO; € 7.500,00 Associazione Italiana Malattie di Alzheimer A.I.M.A. – Biella – per lo svolgimento dell’attività del Centro Mente Locale (aprile-settembre 2022); € 7.500,00 Sezione di Biella e del Biellese aps A.I.A.S. – Gaglianico (BI) - la realizzazione del progetto Mi esprimo meglio e sono più autonomo; € 7.500,00 Centro di Aiuto alla Vita di Biella odv – Biella – per lo svolgimento dell'attività di accoglienza di Casa 2000; € 7.500,00 Parrocchia San Cassiano – Biella - per l’attività educativa e formativa per bambini e giovani - anno 2022; € 7.500,00 Sportivamente scs – Biella - per la realizzazione del progetto R...ESTATE CON NOI 2022; € 7.300,00 APS Bambini "al centro" – Biella - la realizzazione del progetto “S-Prigioni Legami”; € 7.000,00 Associazione Let Eat Bi, il Terzo Paradiso in Terra Biellese – Biella – per lo svolgimento dell’attività associazione Let Eat Bi 2022; € 7.000,00 Parrocchia San Germano – Tollegno (BI) - per lo svolgimento dell’Attività parrocchiale 2022; € 5.000,00 Fondazione Clelio Angelino onlus – Biella - la realizzazione del progetto l’assistenza domiciliare; € 5.000,00 Gruppo di Volontariato Vincenziano "San Giuseppe" odv, la realizzazione del progetto al servizio di volontariato di buon vicinato; € 5.000,00 Istituto San Cassiano – Biella - la realizzazione del progetto "Volontario?...Volentieri! Atto Secondo.; € 5.000,00 Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri – Biella - la realizzazione del progetto Fuori di carta. Libri&Giovani. Un viaggio, mille destinazioni.; € 5.000,00 Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.A.D. – Biella - la realizzazione del progetto Back On Track; € 4.000,00 Centro di Accoglienza l’Arcobaleno odv – Biella - per lo svolgimento dell’attività del Centro di Accoglienza l’Arcobaleno; € 3.500,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora – Biella – per la realizzazione del progetto Estive a Inverso per bambini e ragazzi; € 3.000,00 Associazione di Volontariato Delfino Onlus – Valdilana (BI) - per il progetto “L'orto Ivonne”; € 3.000,00 Famiglie in Gioco – Camburzano (BI) - per la realizzazione delle attività estive Camburzano 2022. Nel settore Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 29.900,00 € 10.000,00 WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi odv – Biella - per lo svolgimento dell’attività WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi il 2022 (Oasi Giardino Botanico di Oropa, Biblioteca nella Natura al Parco Burcina); € 10.000,00 Comune di Tollegno – Tollegno (BI) - per la realizzazione del progetto di riqualificazione area Piazza Alpini mediante realizzazione di parco inclusivo; € 6.900,00 Associazione sportiva dilettantistica "Amici Mtb Lessona" – Lessona (BI) - per la realizzazione del progetto Percorsi DiVini... tra Terre da Vini; € 3.000,00 Club Alpino Italiano sezione di Biella (CAI) – Biella – per la realizzazione del progetto “Nel segno di Vittorio ed Emilio” Nel settore della Ricerca scientifica e tecnologica € 7.500,00 all'Associazione A.MA.RE – Biella – per la realizzazione della borsa di studio "In memoria del prof. Vercellone e del prof. Garella" per due studenti di medicina Università di Torino e di Milano.