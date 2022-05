A Candelo nasce Team Service, un punto d’aiuto per la gestione delle pratiche burocratiche

Ha aperto a Candelo il nuovo centro multiservizi professionali “Team Service”, realizzato e gestito da Katia Spagnolo. Si tratta di un punto che offre servizi di CAF, Patronato, assistenza e consulenza nella gestione degli adempimenti di carattere amministrativo e burocratico, con un focus particolare sui servizi telematici.

Ciò che contraddistingue l’attività di Katia da quella di altri uffici è la sua grande passione per questo settore: infatti, da sempre, ama gestire le pratiche burocratiche. Molti anni fa iniziò ad aiutare la mamma nella gestione della sua attività imprenditoriale, innamorandosi completamente di questo “mondo amministrativo”. Nata come autodidatta, ha sviluppato negli anni le sue capacità e accresciuto la sua esperienza assecondando molte richieste provenienti da amici, conoscenti e persone anziane nel disbrigo di pratiche online, come la richiesta di Spid, realizzazione di 730, deleghe online, richieste di congedo parentale, visure catastali, e così via. Da una semplice passione, è quindi nata in Katia l’esigenza di renderla più concreta, un lavoro a tutti gli effetti; nella ricerca di un partner affidabile, ha poi trovato in Team Service il giusto appoggio per aprire la sua attività di “facilitatore digitale”, grazie al quale è nato lo studio di Candelo.

“In un mondo sempre più burocratizzato, in cui per le persone è davvero difficile districarsi e trovare il tempo per farlo, il mio obiettivo è di andare incontro alla mia comunità con servizi il più possibile adatti ai tempi e ai modi di ciascuno” spiega Katia.

Per svolgere le proprie pratiche, è possibile recarsi nella sede fisica di Candelo oppure, per la popolazione più “digital friendly”, è possibile occuparsi di tutto direttamente online sul sito di Team Service. Per le persone più anziane o che hanno difficoltà a spostarsi, Katia offre il servizio di assistenza delle pratiche direttamente a domicilio.

“Il mio punto di forza è senz’altro quello di essere sempre disponibile quando gli altri uffici sono chiusi al pubblico - continua Katia - comprese le sere e i weekend. Al giorno d’oggi siamo tutti sempre molto impegnati e trovare il tempo per recarsi agli sportelli nei giorni e negli orari tradizionali è difficile,nonché spesso molto stressante. Come dico sempre: meno tempo da dedicare alla burocrazia è più tempo da dedicare a sé stessi”.

Katia rimane sempre raggiungibile via mail e WhatsApp, rendendo il suo servizio unico sul territorio, pensato a misura del cliente. Il centro è a disposizione per proporre alla popolazione biellese un’ampia gamma di soluzioni mirate a velocizzare i tempi, snellire la burocrazia e a garantire al cliente un ampio grado di soddisfazione; sarà Katia, come consulente e referente, a farsi carico di tutto.

Lo studio si trova a Candelo (BI) in via San Sebastiano 16.

Per informazioni: Tel. 015 8131643 - 347 3006499 (Katia)

Mail: k.spagnolo@team-service.it

oppure ts217@team-service.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/Team-Service-Candelo-103121999052152

Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/team-service-candelo