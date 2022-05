La Marmora: unica società biellese in gara nazionale nell’artistica femminile e maschile, FOTO

La Marmora: unica società biellese in gara nazionale nell’artistica femminile e maschile

Nessuna pausa per i tecnici e i ginnasti della Società La Marmora che sabato e domenica hanno calcato le pedane di Artistica e Ritmica.

Hanno iniziato sabato a Civitavecchia i giovani ginnasti dell’Artistica nella gara nazionale di ripescaggio nazionale a cui tutti e quattro i ginnasti biellesi erano stati ammessi dopo le qualificazioni regionali. I ragazzi erano desiderosi di emergere anche a livello nazionale con la speranza di riuscire ad essere ammessi alla finale del Campionato. Il tecnico Jacopo Vercellino, che nelle ultime settimane aveva affinato le loro esecuzioni per renderli competitivi e sicuri di sé, è soddisfatto del risultato. Infatti nella categoria Allievi di terza fascia Vittorio Piccolo ha svolto ben sei esercizi correttamente ottenendo la quinta posizione, seguito al settimo posto da Filippo Brazzale che ha commesso qualche errore di troppo su cui mediterà al suo rientro a Biella. Edoardo Garrione, emulando i suoi compagni, ha conquistato il dodicesimo posto. Tutto il trio si è quindi aggiudicato la qualificazione alla finalissima. Infine Andrea Stomboli nella categoria Allievi di quarta fascia che bramava più di tutti il raggiungimento della finale che non era riuscito a conquistare lo scorso anno, con un’ottima condotta di gara si è aggiudicato la ventunesima posizione, l’ultima possibile di qualificazione. Così i “quattro moschettieri” alla fine del mese di maggio raggiungeranno Padova per partecipare alla finale nazionale con i migliori ginnasti d’Italia tra gli allievi delle varie fasce d’età.

Intanto le due ginnaste di Artistica Femminile della categoria allieve di seconda fascia, dopo aver superato le fasi regionali, si sono presentate con grandi aspettative a Napoli, accompagnate dalla tecnica Marta Beraldo ed Aurora Sellone.

Nella gara nazionale di qualificazione di sabato, Beatrice Vialardi è riuscita ad entrare nel numero delle quaranta ginnaste ammesse alla finalissima su un numero di più di cento ginnaste in gara classificandosi al ventitreesimo posto con qualche errore. Bene si è comportata anche l’altra ginnasta La Marmorina in gara, Helena Garavaglia che ha ottenuto la settantesima posizione con pochi errori. Nella finalissima che si è svolta domenica Beatrice è migliorata di più di un punto e di una posizione terminando la gara al ventiduesimo posto.

Infine domenica a Chivasso la squadra delle giovani allieve di Ritmica, Nicole Musa, Viola Mognaz, Valeria Cialdella, Caterina Santangelo e Maddalena Calcagno, seguite da Silvia Bozzonetti e Beattrice Peretto, ha partecipato al Campionato di Serie D classificandosi ai piedi del podio al quarto posto. Il prossimo appuntamento per loro sarà a Rimini a fine giugno nel Campionato nazionale di serie D e nel Campionato nazionale d’Insieme Silver di Livello C.