Campioni in visita al Tennistavolo Vigliano

Visita inaspettata alla palestra di Vigliano Biellese. Nei giorni scorsi, Anna Loro e Jacopo Sulis, ex atleti e oggi studenti universitari a Torino, hanno fatto visita alla compagine del Tennistavolo Vigliano. In tale occasione, hanno condiviso con i giovani allievi aneddoti e curiosità della loro esperienza vissuta con la racchetta in mano.

In passato, entrambi sono stati ai vertici dei campionati giovanili: Loro col titolo di vicecampionessa italiana; Sulis, invece, plurimedagliato ai campionati italiani. Al termine della chiacchierata, i ragazzi hanno svolto un allenamento insieme ai loro idoli fino ai saluti finali, dove i due campioni hanno espresso la loro soddisfazione, con la promessa di tornare a trovare la realtà sportiva di Vigliano. Nel secondo turno di allenamento anche il gruppo adulti ha disputato una serie di minipartite con i due campioni.