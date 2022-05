Brc: tutti i risultati gialloverdi del fine settimana

SERIE C 8.05.22 Biella Rugby vs Alessandria – gara non disputata per rinuncia dell’Alessandria Rugby

U17 7.05.22 Biella Rugby vs Franciacorta 17-20 (10-6)

Marcatori. Mete: Fusaro (2) e Borno. Trasformazione: Moretti.

Brc: Salussolia; Defilippi, Monteleone, Castello, Grillenzoni; Moretti, Fusaro (cap.); Borno, Trocca, Gregori; Fantini, Buturca; Zavallone, Grandi, Gibello. A disposizione: Ramella Pollone, Nesterenko, Zaliznyi, Mosca, Gravinese, Nardi, Pagliano.

Emilio Vezzoli, coach: “Purtroppo oggi i ragazzi non sono riusciti ad esprimere il proprio gioco e non hanno trovato la vittoria. È stata una partita segnata da fasi statiche e pochi minuti di gioco effettivo, di conseguenza i ragazzi non sono mai riusciti ad entrare nel ritmo partita e far valere i loro punti di forza. Ora cerchiamo di scrollarci di dosso questa brutta prestazione e pensare alla prossima partita”.

U15 7.05.22 Cuneo Pedona Rugby vs Biella Rugby 0-36

Marcatori. Mete: Parenzini, Pavesi, Rossi, Meneghetti, Rava, Chiorboli. Trasformazioni: Rossi, Rava, Bredariol.

Edo Barbera, coach: “Dopo un riscaldamento sottotono, i ragazzi sono entrati in campo con il piede giusto resistendo ad un Cuneo molto aggressivo dal punto di vista fisico. Il lavoro sulla linea difensiva ha pagato resistendo per diverse fasi e avanzando senza falli. Partita giocata principalmente in difesa, abbiamo però sfruttato tutte le occasioni che ci sono capitate riuscendo quasi sempre a concretizzare”.

OLD 7.05.22 Biella Rugby vs Rugby Monza 0-3 (19-20)

BRC: Cocimano, Gramegna, Vatteroni, Dionisi, S. Raisi, Tagliabue (cap.); Heery, E. Iacobellis, C. Iacobellis, Ceccato, Tibaldi, T. Raisi, Pozzati, Pagliano, Clerico, Sacchet, Trevisan, Bertone, Chtaibi, Pignataro, Ramella Pollone, Fozzato, Grandi, Capponi, Furno, Givone.

Player of the match: Ramella Pollone.

Ceccato, coach: “Partita tesa considerata la posta in gioco. Monza ha saputo approfittare e capitalizzare nel primo tempo, poi la pioggia ha bloccato il ritorno degli Old biellesi che hanno schiacciato gli ospiti in difesa senza riuscire a concretizzare”.

Daniele Vatteroni, team manager: “Ultima partita in casa, per l’occasione abbiamo organizzato una bella festa che è riuscita benissimo. Sul campo abbiamo perso il secondo posto, onore al Monza. Ora siamo già con la testa a Como per la conclusione del nostro campionato prevista per il prossimo 21 maggio”.