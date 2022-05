ASD Piemonte Ginnastica, Ritmica Serie D regionale: oro per Gavazzi, Marcone, Saramin e Tricarichi Peruccio, FOTO

Si è svolta ieri, domenica 8 maggio, a Chivasso la seconda prova di serie D, FGI regionale, che è stata di grande soddisfazione per la ASD Piemonte Ginnastica. Le ginnaste di Donatella Eterno, allenate da Francesca Baggio (impegnata in giuria) e da Giada Pomini tornano a casa con un oro fantastico nel programma LB con la squadra Open formata da Giulia Gavazzi, Alessia Marcone, Alice Marcone, Giulia Saramin, Giulia Tricarichi Perruccio.

Un collettivo a corpo libero di grande espressività che totalizza punti 9.125 su 12, ma soprattutto un esercizio in coppia coi cerchi che riceve i complimenti della giuria per la apprezzabile aderenza alla musica e che fa registrare il miglior punteggio della gara: 9.950.

Nel programma LA le Allieve Giulia Gallo, Giorgia Falcetti ed Alice Barberis confermano la buona preparazione evidenziata a Chatillon, dove avevano vinto l’oro per il programma di Insieme, classificandosi 6^ e aggiudicandosi il secondo miglior punteggio nella prova in coppia con attrezzi in successione. In LA sono scese in campo anche le ginnaste Aurora Cinguino, Ludovica Lombardo, Carlotta Musso, Sofia Piccaluga, Alessandra Mosca e Lisa Ramella Mine’ nella categoria Open. 11^ posto in classifica su 17 con il quarto miglior punteggio nel collettivo.

“Tutte le ginnaste hanno evidenziato grandi miglioramenti - commenta D. Eterno - e una sicurezza in gara che finalmente sta dando frutti. Ora prepariamo le fasi nazionali della stagione e cominciamo ad imbastire la prossima stagione agonistica”.