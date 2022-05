Welfare e sanità sul nostro territorio. Questi i temi dell'incontro organizzato dal circolo Pd di Cossato, in programma questa sera, alle 21. Il confronto avrà luogo nella sede dem, in piazza Angiono, e si svolgerà in diverse modalità: presenza e piattaforma Meet.

L'evento potrà essere seguito in diretta Facebook. Saranno presenti Rita De Lima del Pd biellese, insieme ai medici Giovanni Geda e Alessandro Cavalotti e all'ex dirigente Paolo Gallana.