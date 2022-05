Sinistro stradale questa mattina intorno alle 11 a Sandigliano, tre le auto coinvolte.

Ancora da accertare le dinamiche dell'accaduto, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro sarebbe avvenuto nell'unica via libera disponibile per entrare e uscire da un parcheggio in quanto una seconda sarebbe stata interessata da lavori.