Incidente a Tollegno, feriti due giovani: una 29enne è in prognosi riservata (foto di M. Benedetti per newsbiella.it)

Momenti di paura ieri sera, 8 maggio, a Tollegno per il terribile incidente stradale avvenuto al Villaggio Filatura (leggi qui).

A rimanere coinvolta una coppia di giovani, usciti feriti dall'impatto e trasportati in ospedale per le cure del caso. Stando alle informazioni raccolte, la 29enne alla guida ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia, e si è schiantata prima contro un muretto poi con una gradinata.

La donna, trasportata in codice rosso, si troverebbe in prognosi riservata. Il passeggero di 33 anni, invece, avrebbe riportato ferite guaribili in 10 giorni. Gli agenti stanno svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro autonomo.