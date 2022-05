Biella, scontro tra due auto all'incrocio di via Galimberti con via Tripoli (foto di repertorio)

Danni ai mezzi ma nessuna conseguenza grave per i due conducenti, rimasti coinvolti nel sinistro stradale di ieri mattina, 8 maggio, all'incrocio tra le via Tripoli e Galimberti. Entrambi hanno proceduto alla compilazione del modello cid, sotto lo sguardo attento degli agenti di Polizia locale, giunti sul posto per la raccolta dei rilievi.