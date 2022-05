Biella, domani in Duomo i funerali di Mauro Donini: feretro a Palazzo Oropa per l'ultimo saluto

Si terranno in Duomo i funerali di Mauro Donini, valente e apprezzato dirigente del comune di Biella, mancato sabato all'età di 60 anni. La sua morte ha suscitato dolore e profonda commozione in tutto il territorio.

Nella mattinata di domani, 10 maggio, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico e, prima dei funerali (affidati alle Onoranze Destefanis), il feretro del direttore degli Affari Generali e Istituzionali passerà, intorno alle 9.15, nei locali di Palazzo Oropa per un ultimo toccante saluto. Alle 10, invece, avranno luogo le esequie funebri in cattedrale. Stasera, alle 17.30, si terrà il Santo Rosario, sempre in Duomo.