L'Iti campione alle finali nazionali dell’Italian Coding Festival e al secondo posto alle Olimpiadi della Robotica

L'Iti ha vinto le finali dell’Italian Coding Festival con l'app mobile "Let's do it! Ecology" (ambiente-inclusione). L’app (che doveva riguardare l’ambiente) permette di determinare la posizione dei contenitori del vetro (campane) nelle città e di indicare il percorso più facile per far giungere persone con deficit motorio, inoltre permette il riconoscimento visivo dell’immondizia e con sintesi vocale specifica dove inserirla (vetro, umido, carta..ecc) per persone con difficolta visive.

In particolare, a vincere è stato Pietro Vota, alunno della 2E Iti indirizzo Informatica. Al lavoro hanno partecipato anche i compagni della sua classe. Il progetto è stato coordinato dal professore Giuseppe Aleci.

Non è tutto: l'Iti è infatti anche secondo classificato nella finale nazionale delle Olimpiadi della Robotica nella categoria Robot per Assistenza alla persona con il robot Camillo, studiato per l'assistenza dei pazienti allettati con controllo oculare.

I ragazzi che hanno sviluppato questo progetto (sempre coordinati dal professor Aleci), sono Benedetto Brusasca, Nicolò De Stefano, Mattia Saviolo Ballara della classe 4B. Nel lavoro presentato avevano partecipato anche: Michael Nunzio Alario e Sebastiano Campopiano della classe 3A informatica dell'ITIS Q.Sella.