Le delizie di Acqua e Farina direttamente a casa: Dalle pizze alle focacce farcite, e non solo!

Le novità in casa “Acqua e Farina” sono costanti e, come in ogni buona pizzeria che si rispetti, seguono le stagionalità e la creatività dello staff.

Nella nota pizzeria biellese, la prima novità del mese si chiama “Rollé Gustoso”; si tratta di una pizza arrotolata, farcita con un affettato (salame piccante, prosciutto o bresaola), rucola, provola e mozzarella. Per contornare il tutto, viene servito con pomodorini, rucola, mozzarelline intere e scaglie di Grana.

La seconda novità del mese è la focaccia farcita, ad impasto basso e morbido, proposta nella versione classica “prosciutto e formaggio” ma che può essere personalizzata e preparata con gli ingredienti preferiti dal cliente.

Acqua e Farina effettua servizi di asporto e consegna domicilio in tutto il Biellese: a Biella e nel circondario anche per piccoli ordini, mentre nelle zone più lontane per ordini maggiori.

Il locale si trova a Biella (Riva), in viale Cesare Battisti, 2/C.

È aperto dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 18:00 alle 23:00; anche la domenica sera, a cena, dalle 18:00 alle 22:00.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 331 5439657

Pagina Instagram: www.instagram.com/acqu.aefarina

Pagina Facebook: www.facebook.com/Acqua-e-Farina-111495754774112