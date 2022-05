Biella, Liceo Sella: 12 i premiati del concorso “Un murales per Riva”; vince Matilde Ramella Pralungo, FOTO

Il significato del concorso “Un murales per Riva”, promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili e l’assessorato alle Politiche Sociali ed Assistenziali del comune di Biella, è quello di dare un volto nuovo ad uno dei quartieri storici della città e riqualificare un’area considerata degradata.



Nel progetto sono stati coinvolti ragazzi e ragazze del liceo artistico G.&Q. Sella che hanno presentato 80 opere, da cui sono emersi 12 vincitori che vedranno i loro disegni dare nuova linfa a piazza del Monte. Nella mattinata di oggi, lunedì 9 maggio, si sono svolte alla sede del liceo artistico, in via Dorzano 1, le premiazioni: “Avete fatto un lavoro spettacolare tutti quanti – commenta l’assessore alle politiche sociali Isabella Scaramuzzi – e per la giuria non è stato semplice trovare i vincitori”.



Prosegue il discorso l’assessore alle politiche giovanili, Gabriella Bessone: “È sempre un piacere lavorare con il Liceo Artistico e, questa volta in particolare, sono usciti molti temi che sono stati ben rappresentati dalle proposte degli studenti”.



Il coinvolgimento dei giovani mira anche a testimoniare la vitalità della città di Biella, la quale si porta dietro la nomea di essere talvolta troppo spenta, e punta a restituire colore e modernità alla sua figura. Ma non solo, come ben dice il preside Gianluca Spagnolo: “C’è un percorso educativo e sociale dietro ai lavori presentati e tutti si sono rivelati significativi”.



Presenti alla premiazione anche gli insegnati, i rappresentanti della giuria e Informagiovani, rappresentato dalla figura di Emanuela Colucci. Di seguito i nomi dei vincitori, selezionati tramite votazione su Facebook:



1° - Matilde Ramella Pralungo (classe 3 F)

2° - Manuel Milani, Giulia Gronda, Caitlynjane Sunico, Alice Piantino, Elisa Francini, Anna Robino (classe 4 F)

3° - Federica Angelino (classe 5 F)

4° - Rachele Di Lorenzo (classe 5 F)

5° - Francesca Palma (classe 4 H)

6° - Giulia Chiaramonte (classe 4 H)

7° - Nicolle Nelva (classe 4 H)

8° - Sofia Longo (classe 5 F)

9° - Martina Carlone (classe 5 F)

10° - Giorgia Capraro (classe 4 H)

11° - Ema Todorova, Mari Emilova (classe 5 F)

12° - Ylenia Filippi (classe 5 F)